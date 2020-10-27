В Казахстане зарегистрированы 29 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции (19.10.2020 – 25.10.2020), передает Otyrar.KZ.
в Восточно-Казахстанской области — 18:
Мужчины – 1926, 1941, 1963, 1954, 1939, 1952, 1953, 1941, 1962 годов рождения,
Женщины – 1955, 1935, 1959, 1934, 1962, 1939, 1940, 1936, 1954 годов рождения.
в Западно-Казахстанской области — 4:
Мужчины – 1940, 1955 годов рождения,
Женщины – 1937, 1945 годов рождения.
в городе Алматы — 4:
Мужчина – 1963 года рождения,
Женщины – 1962, 1947, 1949 годов рождения.
в Атырауской области -2:
Женщины – 1940, 1936 годов рождения.
в Костанайской области — 1:
Мужчина — 1953 года рождения.
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1 825 случаев с летальным исходом.