В Шымкенте прошла экологическая акция «Эко-Сана».

Волонтеры города не смогли остаться равнодушными к тому, что горожане загрязняют окружающую природу и решили навести порядок на берегу реки Бадам.

Утро выходного дня для активной шымкентской молодежи началось…. с субботника. За веники и лопаты взялись 170 молодых активистов. Прийти на эко-акцию оказалось их личной инициативой. Неравнодушные молодые люди очищают берега реки Бадам. За время карантина они превратились в мусорную свалку.

Студенты и волонтеры разбились на 17 команд. Кроме побережья они решили привести в порядок самые запущенные придомовые территории в Абайском районе.

«В неделю хотя бы один час нужно выделять, чтобы привести в порядок нашу окружающую среду. Это наш общий дом, мы должны не только брать что то у природы, но и отдавать. Поэтому хотя бы немного давайте уделять внимание нашей природе», — рассказал Шынгыс МУКАН? первый заместитель акима г. Шымкента

Большую уборку провели в Каратауском и Енбекшинском районах Шымкента. За две субботы экологической акции добровольцы вывезли на свалку 5 с половиной тонн мусора.

Анастасия Новикова