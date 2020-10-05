За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 59 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 6
город Алматы — 1
Акмолинская область — 4
Атырауская область — 1
Восточно-Казахстанская область — 14
Жамбылская область — 1
Западно-Казахстанская область — 1
Карагандинская область — 13
Костанайская область — 2
Павлодарская область — 7
Северо-Казахстанская область — 9
Всего в стране выявлены 108236 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 193 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 60 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 33 571, летальных случаев — 358, выздоровевших — 27 450.