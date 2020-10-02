В Шымкенте автомобилей стало больше в два раза, поток автотранспорта порой создает заторы и аварийные ситуации, передает Otyrar.kz

На помощь пришли полицейские мегаполиса, в несколько смен на перекрестках города регулировщики следят за порядком и помогают пешеходам. На 48 перекрестках Шымкента дежурят полицейские-регулировщики. Работают они в три смены. Из-за большого потока автомобилей в часы пик загруженность центральных улиц — запредельная. На таких, проблемных участках, стоят регулировщики.

Нелегко в загруженные часы приходится и пешеходам. Некоторые перекрёстки в Шымкенте приходится практически перебегать, чтобы уложиться в секунды, пока мигает зелёный свет. Есть риск остаться на середине дороги, когда загорится красный свет и поток машин начнёт движение. А если светофор и вовсе не работает? В этом случае на помощь должны прийти те же — дежурные полицейские.

«Мы посменно тут работаем. Первая смена с семи утра, дальше мы с 12 ти часов, и потом вечером с шести. Сейчас большая загруженность на дорогах, если с одной стороны поток автомобилей идет большой, то с другой стороны мы поток останавливаем, и естественно работаем с пешеходами», — говорит Айдарбек Пернебаев, сотрудник ДП г. Шымкента

Усиленный вариант несения службы большинство горожан одобряет. Никакой злобы и агрессии к сотрудникам полиции шымкентцы не испытывают. С одной оговоркой… к полицейским, не превышающих должностных полномочий.

В свою очередь полицейские призвали автовладельцев корректировать свои маршруты, рассчитывая время в пути. Главное требование, не новость — соблюдение правил дорожного движения.