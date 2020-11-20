70% казахстанцев поддерживают применение физического насилия в воспитании детей. Острый вопрос сегодня подняли сенаторы, и отметили, что количество преступлений в отношении детей с каждым годом становится больше.

К сожалению, статистика увеличилась в том числе и потому, что за сокрытие фактов насилия над несовершеннолетними, медикам и чиновникам грозит «уголовка». Раньше были нередки случаи когда подобные инциденты пытались «замять».

«Согласно информации Генеральной прокуратуры, число таких преступлений в текущем году выросло на 8%, что связано, в том числе с введением уголовной ответственности медицинских работников и других должностных лиц за сокрытие фактов сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В обществе сохраняется недопустимая терпимость к данной проблеме в силу различных обстоятельств, включая уровень общественного сознания, отсутствие правового воспитания в семье. Иллюстративным примером вышеизложенного является резонансное уголовное дело 2018 года об изнасиловании 7-летнего мальчика на юге Казахстана. В результате ненадлежащего реагирования уполномоченных органов инцидент перерос в общественный конфликт, причиняя, прежде всего, ущерб интересам пострадавшего ребенка», — рассказал Нурторе Жусип, депутат Сената Парламента РК

По словам сенатора, во многих случаях насилия над детьми, которые становятся достоянием общественности, выясняется, что над пострадавшими издевались на постоянной основе. Дети просто не знали свои права, не имели представления куда и к кому обратиться за помощью.

«Вместе с тем, одновременно с совершенствованием механизмов защиты прав несовершеннолетних, необходима действенная работа по их правовому воспитанию и уважению ими общечеловеческих ценностей. На такую необходимость указывает то, что проблема насилия зримо присутствует не только в семье, но также в школе и на улице. В связи с вышеуказанным, предлагается включить основы прав человека в перечень обязательных предметов в рамках общеобразовательной школьной программы», — рассказал Нурторе Жусип, депутат Сената Парламента РК.

Анастасия Новикова