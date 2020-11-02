Клиентам, у которых нет возможности для использования приложения post.kz или телеграм-бота https://t.me/KazPostBot, будут доставляться бумажные извещения

АО «Казпочта» уведомляет, что с 25 октября 2020 года возобновлено SMS-оповещение клиентов о поступлении международных посылок и письменной корреспонденции. SMS-сообщения будут отправляться с короткого номера 1499 на мобильные номера сотовой связи стандарта GSM.

ПРОСИМ ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ, что оповещение о поступлении письменной корреспонденции и крупногабаритных отправлений внутри РК, по-прежнему будет осуществляться путем отправки уведомлений в телеграм-бот https://t.me/KazPostBot и приложение post.kz («Профиль» → «Моя почта»). Скачать приложение post.kz вы можете в PlayMarket и AppStore.

Клиентам, у которых нет возможности для использования приложения post.kz или телеграм-бота https://t.me/KazPostBot, будут доставляться бумажные извещения.