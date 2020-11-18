В дежурную часть Мактаральского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что без вести пропал его старший брат.

Со слов мужчины, в 7:00 утра его родственник уехал из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. После самостоятельных поисков, которые не дали никаких результатов, он обратился за помощью в полицию.

Стражи порядка зарегистрировали данный факт в районном отделе полиции и сразу же приступили к розыску пропавшего без вести. Полицейские тщательно проверили всё близлежащие территории, опросили родственников и знакомых пропавшего. Оперативники также опросили людей в местах перевозок пассажиров при выезде из поселка, где установили, что на одном из рынков Жетысайского района пропавший мужчина возможно сел в пассажирский автобус до г. Алматы.

Полицейские в течение недели проводили оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пожилого человека, чтобы вернуть его домой, к брату. Стражи порядка обнаружили пропавшего мужчину на одной из улиц г. Алматы, где он попрошайничал и вернули его в семью. Следствием установлено, что 58-летний пожилой человек уехал из дома с целью заработать деньги.

В свою очередь, житель Мактаральского района выразили огромную благодарность полицейским местного РОП, которые помогли вернуть родственника домой.

«Спасибо за то, что нашли брата живым и здоровым. Желаю успехов на службе! Пусть в ваших семьях будет благополучие!», — поблагодарил сельчанин .

Полицейское Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными и не оставлять без присмотра детей и пожилых родственников. В случае, если у вас без вести пропали родственники или близкие — незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.