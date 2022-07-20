Лже-инвалида-попрошайку из Шымкента задержали в области

Полицейские Туркестанской области выявили жителя Шымкента, который притворялся инвалидом и просил милостыню.

Инспекторы Жетысайского района в ходе ряда мероприятий выявили 3 граждан, которые занимались попрошайничеством.

Двое из них являются местными жителями. Особое внимание на себя обратил мужчина в инвалидной коляске. Им оказался житель Шымкента, который приехал в область и просил милостыню на центральном рынке. Ранее стражи порядка уже делали им предупреждение. При проверке установлено, что инвалидное кресло оказалось лишь атрибутом для попрошайничества, а сам мужчина может ходить самостоятельно.

По отношению к ним составили административные протоколы по статье 449 КоАП РК «Приставание в общественных местах».