В Туркестанской области полицейские нашли без вести пропавшего 60-летнего мужчину из Шымкента.

Около трёх часов ночи инспекторы МПС Ордабасинского РОП на одной из улиц остановили пожилого мужчину 60 лет, вызвавшего подозрение.

В ходе разговора выяснилось, что он не помнит своего имени. Чтобы установить личность прохожего, полицейские доставили его в отдел.

Выяснилось, что задержанный – житель города Шымкент, который значился пропавшим без вести.

Сотрудники нашли родственников мужчины и связались с ними. Спустя некоторое время в отдел пришёл сын пропавшего и забрал отца домой, выразив благодарность полицейским.

«Мой отец вышел из дома и пропал без вести. И вот сегодня ночью полицейские Ордабасинского РОП нашли пропавшего отца. Спасибо сотрудникам полиции. Успехов вам в работе и на службе, – поблагодарил полицейских житель Шымкента Ержан Асанбеков.