Без вести пропавшего мужчину нашли и вернули домой

Туркестанские полицейские нашли и вернули домой пропавшего 46-летнего мужчину.

​В дежурную часть УП г. Туркестан на пульт «102» обратилась местная жительница. По словам женщины, её 46-летний сын уехал на заработки в Россию и не возвращался в течение года. Его мать больше месяца пыталась найти своего сына. После безуспешных поисков горожанка обратилась за помощью в полицию.

​Как только поступило сообщение, сотрудники миграционной службы УП г. Туркестан оперативно отреагировали и начали поиски пропавшего гражданина. ​

Учитывая также, что мужчина мог находиться в Российской Федерации по работе, они направили сообщение в посольство и к правоохранителям соседней страны.

​В результате, в течение нескольких дней, сотрудники полиции нашли пропавшего без вести гражданина.

​Как стало известно, мужчина уехал работать в Россию и по неосторожности сломал свою ногу. С тех пор он остался без работы. Также гражданин пояснил, что не сообщал матери, чтобы она не волновалась.

​В настоящее время пропавший 46-летний мужчина благополучно возвращен домой. Мать, обрадовавшись возвращению сына, искренне поблагодарила сотрудников миграционной службы, которые оперативно отреагировали и помогли в поисках её сына.