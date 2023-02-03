Попрошаек и детей без присмотра ловят на улицах Шымкента

В Шымкенте проводят рейды. Представители прокуратуры Аль-Фарабийского района и полиции, совместно с работниками акимата обходят парки, скверы и ночные заведения.

В нескольких игротеках и увеселительных заведениях выявлены несовершеннолетние подростки. Другая группа обнаружила девочку лет 11-ти, она в ночное время продает цветы, родители как оказалось находились рядом.

На первый раз родителям повезло их просто предупредили. При повторном случае штрафа не избежать.

«На первый раз мы делаем предупреждение, а уже при повторном случае будет наказание. Вы не должны заставлять ребенка тем более ночью заставлять работать. Нарушители могут быть привлечены максимум до десяти суток заключения, либо будет наложен штраф размером до 10 МРП. Выявленных несовершеннолетних подростков передают родителям, либо определяют в специальное учреждение, где ребенок будет дожидаться своих родителей. Главная наша цель выявить несовершеннолетних детей, которые занимаются также незаконной торговлей. Есть случаи когда дети торгуют шариками, цветами и занимаются попрошайничеством»,- говорит Аскар Бекбауов начальник отдела прокуратуры Аль-Фарабийского района.

В нескольких игротеках тоже нашли нарушения, несколько несовершеннолетних подростков находились без сопровождения.

Полицейские обзванивают родителей, если никто не приезжает подростков увозят в спецучреждение, там они будут находиться под присмотром пока родители не заберут их.

Правоохранительные органы призывают родителей уделять больше внимание своим детям. Рейды в Шымкенте продолжаются.