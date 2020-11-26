1200 работников детских садов Кентау и его окрестностей вот уже два месяца не получают зарплату.

Воспитатели и нянечки по-прежнему следят за чужими детьми и не знают, чем кормить своих.

Салтанат ПИРИМБЕТОВА , работник детского сада:»Взяла деньги в долг и погасила кредит за октябрь . Проценты чтобы не выросли. Думали может быть в этом месяце нам заработную плату выдадут. Если не выдадут, как будем жить, даже не знаю».

«Не знаю, до какого числа и до какого времени это будет продолжаться. У меня двое детей, работаю сейчас за 50 тысяч тенге оклада – и этого не получили. Вот второй месяц, как не получаем. И продукты из магазина в долг берем, у нас кредиты. Я лично живу в съемной квартире»- говорит музыкальный работник Галия Турысбекова.

Руководители 42 детских садов признались: своим работникам помочь не могут, сами на грани банкротства. Деньги от бизнеса, говорят, давно уже потратили: кто – на аренду, кто кредиты выплачивал. Брешь образовалась из-за субсидий, которые перестали поступать из бюджета. Причем этот итог, как выяснилось, предвидели многие, но не чиновники.

Дильбар ХАБИБОВА, директор филиала федерации непрерывного образования Казахстана по Туркестанской области:»В начале года с нами заключили договор только на девять месяцев. Уже тогда было понятно, чего нам ждать. Я писала в гороно, акиму, областным чиновникам, но теперь имеем, что имеем. Из-за их планирования мы просто вынуждены будем закрыться. Представьте, минимум 1000 человек останется без работы, за каждым из них семьи, дети».

Оказалось, в этом году с детскими садами заключили договоры только на девять месяцев. Кентауские чиновники объясняют: после этого все учреждения должны были перейти на баланс области. Но что-то пошло не так. И теперь всё судорожно ищут деньги.

Бекайдар АЛИМБЕТОВА заместитель акима г. Кентау:»Мы в местном бюджете нашли пока только на зарплату – 78 миллионов тенге. На следующей неделе за месяц долг будет закрыт. Так случилось, потому что в сентябре этого года все школы и все детские сады планировалось передать на областной баланс. Теперь это случится только в январе».

По словам чиновника, весь оставшийся долг – это 350 миллионов – погасят из республиканского бюджета. Но, если вопрос не решится, воспитатели готовы отправиться со своей проблемой в столицу. Этим делом уже заинтересовались в областной прокуратуре.

Шынар Оразова