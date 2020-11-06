Сдаются последние СОРы и СОЧи и скоро начнутся долгожданные каникулы после первой четверти.

Сказать, что учились во время нее по-человечески – нельзя. Ведь прошла эта четверть на ненавистной уже всем удаленке. И еще неизвестно, кому она больше не по душе: родителям или ученикам.

УЧЕНИКИ

Для многих детей, особенно старшеклассников, учеба на удаленке – просто праздник какой-то. Кто бы мог подумать, что многие ученики просто-напросто отключают уроки и играют в компьютерные игры? А если не контролировать школьников, то так оно обычно и случается. Это неправильно, безусловно. Ругать их надо, ату их, ату! Но, если разобраться… это же дети. Что можно было ждать от них еще?

Как проходят уроки у многих? В определенное время ты заходишь в чат в «ватсапе», приветствуешь учителя сообщением и начинаешь «обучаться». А на самом деле, не сложно в этот момент заниматься всем, чем угодно, но только не уроками. Ну вспомните себя в детстве. Если бы был шанс прогулять, и при этом остаться безнаказанным, вы бы так не сделали? В конце занятия же можно прокрутить чат, в котором распинается учитель, вниз и сказать, что ты все понял, да «уйти» с урока.

Домашнее задание на платформе Bilimland – особо извращенный вид пыток. Вы знаете, что там был шикарный баг, благодаря которому можно было мухлевать? Недели две, наверное, можно было пользоваться этой ошибкой. И очень, очень плохо, что разработчики его пофиксили! Вы отобрали шанс у детей переделать нелепые, некорректные домашние задания. Они встречаются каждый день по какому-нибудь предмету обязательно.

Например, дается аудиозапись – текст по английскому. А его лепили из непонятной субстанции и палок на коленке, этот текст. Качество поражает тем, насколько оно плохо. И по тексту, в котором нельзя уловить отдаленный смысл, даже если вы магистр Гарварда, простой казахстанский школьник должен сделать несколько заданий: ответить на вопросы, определить тему и т.д. В математике и истории правильные ответы система помечает как неправильные. И ведь не поспоришь. А плохая оценка уже ушла в систему, и она отразится на успеваемости.

Да пусть отличник и ошибся, да бог с ней, с оценкой – он знания все равно имеет, и это, безусловно, важнее «десяток». Жаль больше тех ребят, которые отставали в учебе. Им и так тяжело дается материал, когда учитель в реале может пять раз объяснить, помочь, подсказать, навести на мысль, а тут – все сами. Уверена, вся эта ситуация еще отразится на будущем не только этих детей, но и даст нам полуграмотное поколение. Кому это надо?

А длительность уроков-то какая! Почему раньше столпы образования не догадались проводить занятия по 15-20 минут? Сколько поколений людей потратило время впустую, отсиживая ужасно длинные 45 и более минут! Если что – это сарказм.

РОДИТЕЛИ

Много, очень много работы школьных учителей спихнули на родителей. Ладно, весной, когда большинство людей находилось не на работе, а на той же самой удаленке, помогать детям с уроками было реально. И то – реально только тем, кто сам хоть что-то помнит или может вспомнить, освежив знания. Но открою секрет: дети есть не только у бывших отличников и хорошистов. И тут многие завязли. У родителей, у их детей были самые настоящие нервные срывы. У моей знакомой девочки-отличницы срывы до сих пор, из-за каждого «бзика» Bilimland.

С сентября этого года практически все родители работают. И, приходя домой, в идеале хотят видеть розовощекое счастливое чадо, которое ответственно все выучило, да еще дома уборку сделало. Конечно, такого нет. Родитель приходит и садится после работы за уроки.

Раньше, конечно, тоже помогали с уроками, но не так. Дети хоть что-то понимали, да нет, практически все они понимали во время обычных школьных занятий. Ну объяснишь нет-нет, ну гаркнешь: «Иди делай уроки быстро!» Ничего сверхнапряжного.

УЧИТЕЛЯ

Учителям, особенно классным руководителям, не повезло сталкиваться с ежедневным негативом. Образовательная платформа сходит с ума – все к учителю: разъясните, исправьте, помогите. А какое «счастье» спать по три часа в сутки, потому что дети вовремя не скидывают задания на проверку!

У меня ребенок отличник и умничка, но мы не раз вынуждены были отправлять задание в 9-10 часов вечера. То он где-то недопонял, то проблемы с интернетом, то платформа не грузится (еще один ее минус). И стыдно перед педагогами, а что делать? И каждый раз, отправляя поздно задание педагогу на проверку, думаешь: «Сколько она еще сидеть будет за этой работой?..»

Впрочем, может быть им и где-то легче – на работу, все-таки, ходить не надо, тратить нервы на классы, на то, чтобы всех успокоить. Но то ли еще будет, когда в школьные стены вернутся толпы как минимум не поумневших учеников.

СПИСЫВАНИЕ

Отдельно хочу рассказать о безграничных возможностях списывания. Дети создают онлайн-чаты и делят «зоны влияния». Например, один делает математику, другой – казахский язык, третий – историю и заливают скриншоты в чат. Если в Bilimland корректные задания и ответы, то – вуаля – все получили «отлично» и головой думать не надо. В этой ситуации меня порадовало то, что у наших детей, все-таки, осталась смекалка. Значит, не пропадут!

А списывать и мухлевать можно даже если ты находишься на видеосвязи с проверяющим и преподавателем, и даже если система отслеживает твой монитор компьютера и использовать TeamViewer нереально. Живите теперь с этим, господа проверяющие.

Я не говорю, что списывать – это хорошо. И детям я пытаюсь разъяснить негативные последствия таких действий. Но это явление было всегда, и сейчас просто благодатнейшая почва для того, чтобы валять дурака, но при этом получать хорошие оценки. Не хотелось бы, чтобы они вот так вот бесполезно всю жизнь свою прожили. А это, к сожалению, часть обучения онлайн.

КОНТАКТА НЕТ

Допустим, можно убрать все негативные факторы. Дома камеры поставить, выставить программу-шпион на компьютер, установить контроль за смартфоном и лишить ребенка возможности бездельничать и списывать (хотя большинство родителей даже рады, что благодаря списыванию дети не идут с проблемами к ним). Итак, допустим, условия контроля мы создали, и теперь ребенок делает все сам и даже дома прибирает к нашему приходу. Но он ведь все равно остается в изоляции!

Это страшно психологически. Возвращаемся опять мысленно в детство. Многие ли могут себя вспомнить в одиночестве, без друзей, без одноклассников? Школа – это не просто место, где мы получаем знания. Это еще и социум. Огромная часть жизни растущего человека проходит в среде одноклассников и учителей.

Мудрость учителя не может передаться через мессенджеры и онлайн-платформы. Его жизненный опыт, которым он делится с детьми, не поможет воспитать ребенка. Общество делает из нас личностей. И школьное общество – в первую очередь. Там закладываются наши жизненные принципы, умение сосуществовать с людьми, делиться опытом и перенимать его. И наши дети лишены из-за этой удаленки и воспитания, и дружбы, и любви учителей.

Теперь еще представьте, какая психологическая нагрузка ложится на ребенка из-за постоянного сидения у компьютера. Они просто не получают контакт. Интернет, помимо всего прочего, является лишь средством общения. А где реальный контакт?

Еще, знаете, на каникулах давайте сводим детей к окулистам и проверим их зрение. Уверена, что из-за бесконечного сидения за мониторами компьютеров, планшетов и телефонов, у многих оно начало портиться. Мне жалко здоровье наших детей. Удаленка его губит.

КОРОНАВИРУС

Из-за заразы под названием «коронавирус» наши дети сидят дома. А тем временем статистика говорит о том, что дети им либо не болеют, либо переносят его в легкой форме. Так зачем сидеть по домам? Не лучше ли дать ребятам развиваться, как положено, как это было у нас, у наших родителей и бабушек с дедушками? Невольно в голову приходят мысли о каком-нибудь нечеловеческим эксперименте, мол, а что, если их запереть, каким вырастет это поколение?

Ну, надеюсь, мы не в ужастике живем, и дети просто выйдут с новой четверти начнут учиться как раньше, как в старые добрые времена. На самом деле, ощущение, будто это было целую жизнь назад…

Мария ЛЫСЕНКО

Справка:

СОР – суммативное оценивание за работу.

СОЧ – суммативное оценивание за четверть.

Баг – жаргонное слово в программировании. Как правило, обозначает ошибку в программе.

Пофиксить – в среде IT имеет два значения. В данном тексте употребляется в значении «исправить ошибку». Может обозначать также урезание (например, функционала).

Ватсап (он же Вотсап) это популярное приложение для смартфонов и планшетов на базе Android или iOS, позволяющее обмениваться бесплатными сообщениями, фотографиями и видео, а с 2015 года даже совершать звонки через интернет, которые тарифицируются гораздо ниже, чем «обычные» звонки с использованием голосовой связи (chto-eto-takoe.ru).

TeamViewer – это специальная программа для удаленного подключения, позволяет предоставить временный доступ к своему компьютеру (185.kz).