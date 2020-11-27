В преддверии Дня Первого Президента в организациях образования начат показ цикла документальных фильмов «Семь граней Независимости», передает Otyrar.KZ.

2021 год пройдет под знаком празднования 30-летия Независимости. Период становление независимости – это время сложных реформ и непростых решений, которые в итоге превратили Казахстан в современное государство с рыночной экономикой, широко известное на международной арене.

Накануне юбилейного года Независимости РК важно ретранслировать молодому поколению системообразующие факторы развития страны.

В преддверии Дня Первого Президента в организациях образования начат показ цикла документальных фильмов «Семь граней Независимости».

В основу проекта положены семь ключевых вызовов, с которыми столкнулся Казахстан в первые годы Независимости.

Это становление рыночной экономики, определение государственных границ и международные интеграционные процессы, межнациональное согласие, антиядерные инициативы и решение Аральской проблемы, строительство новой столицы, реализация транзитного потенциала, преодоление демографических проблем.

Семь главных вызовов молодого Казахстана благодаря реформам Первого Президента стали семью главными достижениями Независимости и определили уникальность казахстанского пути развития.

К примеру, отказ от ядерного оружия позволил Казахстану укрепить позиции на мировой арене и возглавить лидерство в Центральной Азии по привлечению иностранных инвестиций. В стране сформирована уникальная модель межэтнического единства и согласия, ставшая залогом внутриполитической стабильности и образцом для многих зарубежных стран.

Содержание фильмов строится на воспоминаниях и комментариях государственных, общественных деятелей, историков, политологов, экономистов. На основе фильмов в организациях образования проводятся классные часы, открытые уроки, дискуссии и кураторские занятия.

Планируется охватить более 2,8 млн обучающихся школ и более 700 тыс. студентов вузов и колледжей. Мероприятия проводятся в том числе онлайн.

Проект состоит из семи фильмов, которые были отсняты командой телеканала «Астана» и транслировались в эфире ко Дню столицы.