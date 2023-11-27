В Шымкенте взяли на контроль 5 долгостроев. Среди них социальные и инфраструктурные объекты, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Затянувшиеся стройки теперь курирует антикор. Об этом рассказал первый заместитель председателя агентства – Улан Саркулов на выездном заседании общественного совета.

Специалисты проанализируют, почему долгожданные объекты вдруг стали проблемными. Ведь переносы срока ввода на месяцы, а порой и годы – это дополнительные хлопоты для горожан. В список попала одна из улиц города, ремонт которой продолжается уже 5 лет.

Сначала работу затормозили судебные разбирательства из-за недобросовестного подрядчика, а потом сложностей добавили работы по подземным коммуникациям, отметили в акимате. Теперь все проблемные проекты будут сопровождать по карте коррупционных рисков региона.

«В части инфраструктурных проектов территориальным Департаментом проводится мониторинг пяти долгостроящихся объектов. Это строительство подстанции «Акжар», дорожное продолжения проспекта Кунаева, дорожная инфраструктура так называемая №7 улицы в микрорайоне Туран. Дорожная инфраструктура в микрорайоне Туран, это проект так называемый №10», — говорит Улан Саркулов, первый заместитель председателя агентства РК по противодействию коррупции.