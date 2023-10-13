В Шымкенте индустриальная зона превратилась в долгострой

В Шымкенте индустриальная зона за 6,4 миллиарда тенге превратилась в долгострой, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

3 года назад там начали проводить инженерную инфраструктуру, но до сих пор не закончили. Предприниматели, которым уже выдали землю под заводы и фабрики, говорят: из-за коммунальных сложностей у них тоже сдвигается график работы. Электроэнергии не хватает даже для строительных работ.

Индустриальная зона с громким названием «Жулдыз» должна была стать одним из крупных проектов в Шымкенте. 306 гектаров – выделили для развития строительного, металлургического, фармацевтического и мебельного производства. В 2021 году сюда впервые пригнали технику для проведения газа, света, воды и канализации. Управиться обещали примерно за 1,5 года, но работы до сих пор не выполнены. Компания, выигравшая тендер, проработала буквально месяц. Затем грандиозные планы отложили из-за судебного разбирательства. Один из истцов – не согласился с результатом конкурса госзакупок, и оказался прав. По решению суда, договор был расторгнут.

«2,8 миллиарда было освоено, работы начались, но постановлением суда договор был приостановлен. Затем мы заключили новый договор с другим подрядчиком, и он сейчас работает там. Водоснабжение выполнено на 90%, газоснабжение – 50%, канализация – 70%», — говорит Даурен Ертай, начальник отдела управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента.

Незавершенная инфраструктура не помешала раздать участки бизнесменам. 52 проекта одобрили. 12 из них предприниматели начали реализовывать. Но теперь для строительно-монтажных работ не хватает мощности электроэнергии.

В этом цеху уже в ноябре хотели выпускать полимерные изделия, рассказывает Абдуматали Калмырза. Он в ответе за строительную часть бизнес-проекта. Каждый раз сроки сдачи, ему приходится сдвигать. Выбились из графика из-за перебоев со светом.

«Давали 5 киловатт. А у этого кран-балки каждого 20-30 киловатт, потребляет мощности. Его не можем запустить. В смысле испытать. Нам бы от силы 30-40 киловатт достаточно для ведения строительно-монтажных работ. В основном электро-сварочных работ», — говорит Абдуматали Калмырза, руководитель проекта.

Данную проблему предприниматели озвучили на встрече с акимом мегаполиса. Для решения вопроса по увеличению мощности электроэнергии сюда приехали специалисты.

«Мы решим проблему, но сделаем это поэтапно. Сначала мы дадим 10 мегаватт на 12 реализуемых проектов в этом году, остальные проекты будут рассмотрены поэтапно. У нас есть конкретный план, и мы будем его реализовывать. Кроме того, у нас недостаточно электроэнергии, не хватает мощности, как для города, так и для нас самих», — говорит Биржан Азимбердиев, руководитель управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента.

В прошлом году Шымкент был признан лучшим в стране городом для инвестиций. И эту позицию мегаполис занимает не первый раз. В акимате уверены, «заморозки» индустриальной зоны «Жулдыз» больше не будет. Обещают, что вместо строительной техники в следующем году здесь должны заработать новые производства.