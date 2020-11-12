В духовной столице ведется капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала.

Эта водная артерия, которая в первую очередь отвечает за озеленение территории областного центра и полив посевных площадей. Планируют забетонировать 59 км ирригационных каналов, чтобы древний город смог получить дополнительно 60 млн кубометров поливной воды.

Аким области Умирзак Шукеев посетил ряд объектов лично проконтролировал темп работ на данном объекте.

Еще один важный проект в регионе — строительство водохранилища «Кенсай-Коскорган-2».

Его вместимость в настоящее время составляет 18 млн кубометров, а в готовом виде высота плотины поднимется еще на 12 метров. Для пополнения же магистрального Арысь-Туркестанского канала предусмотрен проект строительства машинного канала от реки Сырдарья.

Это позволит сбрасывать в Туркестанский магистральный канал дополнительно 80 млн кубов поливной воды в год. Уже разработали технико-экономическое обоснование проекта и передали на государственную экспертизу.

Помимо орошения 15 тыс. га пастбищ, будут развивать рыболовство. Только за последние два года из счет средств областного бюджета было отремонтировали 613 каналов протяженностью 243 км, восстановили 42 вертикальных скважин — всё это для того, чтобы улучшить водоснабжение 44 тысяч га земель.

С учетом внедрения водосберегающих технологий, реализуется проект по созданию продовольственного пояса вокруг Туркестана.