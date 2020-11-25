В ходе рейда на одной из трасс Сарыагашского района сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области остановили грузовую автомашину.

– При проверке в фургоне оперативники обнаружили 254 коробки с лекарствами без соответствующих документов. Со слов водителя, он договорился с жителем Шымкента за определенную плату довести груз из Сарыагашского района до города Туркестан. Среди изъятых лекарств оказались: бисокодил, бисептол, кетонал, глицин, вольтарен, попадол и другие.

Было установлено, что груз принадлежит гражданину Узбекистана и перевозился контрабандным путем из России в соседнюю республику. Срок годности у медикаментов истек. Общая стоимость контрабандного груза составила около 34 миллионов тенге. В настоящее время данный факт зарегистрирован в Сарыагашском РОП, – сообщил на брифинге заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают, что за незаконную контрабанду и реализацию лекарственных препаратов без соответствующих документов правонарушители могут быть привлечены к ответственности.