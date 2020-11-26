Вор задержан и сознался в краже.

В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением пенсионер с заявлением о том, что его обокрали.

Примерно в 17.30 часов вечера в его дом залезли воры и похитили 200 тысяч тенге из кошелька, лежавшего на холодильнике, а также золотые изделия, часы и верхнюю одежду.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 400 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Толебийского РОП по статье 188 УК РК “кража”.

Для раскрытия преступления в районном отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Полицейские опросили возможных очевидцев, проверили камеры видеонаблюдения и тщательно изучили место преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий на основе собранной информации сотрудники полиции Толебийского РОП задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался ранее судимый, который полностью признался в содеянном. Подозреваемый арестован.

По данному факту проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.