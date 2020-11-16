Глава региона Умирзак Шукеев сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций доложил о развитии региона в рамках Послания Главы государства.

По данным акима Туркестанской области, за 10 месяцев текущего года промышленность получила 434,5 млрд тенге. Это на 24 млрд больше, чем в прошлом году.

«Предпринимательство в нашей области развивается большими темпами. Сейчас в регионе 142 тысячи представителей МСБ. Занято 215 тысяч человек, производство увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Основное внимание в регионе уделяется привлечению инвестиций. По итогам января-октября привлечены 480,9 млрд. тенге инвестиций. Рост — более 70%», — сказал У. Шукеев.

Аким Туркестанской области отметил, что в регионе стабильно развивается сельское хозяйство. Рост в этой сфере составил 635 млрд тенге. Это на 2% больше прошлогоднего показателя, сообщает служба центральных коммуникаций при Президенте РК.