Уровень обеспечения канализационной системой в Шымкенте составляет 49,1%.

На сегодняшний день в городе 838 км канализационных труб, в том числе 168 км магистральных и 670 км внутренних систем. Однако 73% труб изношены, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В настоящее время для обеспечения населения канализацией ведется строительство 3-х магистральных и 14-ти внутренних систем канализации.

Строительство магистральной канализации в микрорайоне Тогыс будет завершено до конца 2020 года, и 24 многоэтажных жилых дома будут подключены к канализационной системе.

Кроме того, в случае завершения строительства канализационного коллектора по улице Аргынбекова до коллекторов №2 к канализации будут подключены 6 населенных пунктов с населением 49 тысяч человек. Эти строительные работы переходят к 2021 году.

А, после завершения строительства магистральной канализации в блоках №25,26,28,29 в микрорайоне Туран к канализационной системе будут подключены 27 многоэтажных жилых домов.

В настоящее время строительство внутренней канализации начато в 14 микрорайонах с населением 140 тысяч человек. Строительство планируется завершить в следующем году.

До конца этого года за счет государственных и частных инвесторов планируется ввести в эксплуатацию для 136 многоэтажных домов. По завершении этих работ охват города канализацией увеличится с 49,1% до 52,3%.

Кроме того, в случае завершения строительства внутренней канализации в 2021-2022 годах к канализационной системе смогут подключиться расположенные в северной части города микрорайоны Шымсити, Асар-2, Достык, Туран, Солтустик саяжай. На дополнительную очистку будет добавлено 18-20 тысяч кубометров сточных вод в сутки.