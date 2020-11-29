Среди учебных заведений Шымкента есть такие, богатой истории которых можно позавидовать…

Во время Великой Отечественной войны многие заводы, которые находились на территории Украины, Белоруссии были эвакуированы за Урал, в Сибирь и в советские азиатские республики. Один из таких заводов – Воронежский завод пресс-автоматов в 1942 году прибыл в город Чимкент. Цеха для эвакуированного завода стали строить на месте огромного фруктового сада. Детям «пресс-автоматчиков» нужна была школа, причем круглосуточная, ведь их родители работали и в ночную смену. Старая школа, размещавшаяся в деревянных коттеджах, не могла вместить всех «закрепленных» за ней учеников. Вскоре построили новую школу – это был целый комплекс зданий. Для своего времени она была просто превосходной!

А 27 августа 1956 года в этом здании официально открыли школу-интернат №1 имени ХХ партсъезда. В ней, кроме детей «пресс-автоматчиков», учились дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты.

На открытие интерната приезжали сотрудники Министерства просвещения, из самой Москвы!

МЕСТО ЖИЗНИ – ИНТЕРНАТ

Интернат – это особое учебное заведение, где детям дают не только знания, но и учат их жизни. Здесь формируется личность человека. Немаловажную роль в этом играет уклад – режим, порой – очень строгий. Вся жизнь здешних учеников проходила по расписанию.

Вот как вспоминает про интернат №1 педагог Нина Степановна Титова: «Да, прошло много лет, а выпускники-интернатовцы по-прежнему тянутся и друг к другу, и к учителям. Значит, дорожат обретенными узами дружбы.

В природе есть три озарения. Первое – озарение солнца, второе – озарение света и третье – это озарение мудрости. Мы, учителя, воспитывали и готовили детей к жизни, прививали им основные навыки, умение. И скажу прямо – наши дети состоялись.

Я благодарна судьбе, что работала в интернате имени ХХ партсъезда. Атмосфера у нас была дружелюбная, идешь на работу, как на праздник! Были отдача, благодарность, улыбки детей, которые и сейчас – по прошествии 45 лет – встречают нас с улыбкой и дружелюбием».

Одна из выпускниц интерната – Алла Иванова, которая сейчас живет в городе Самаре, написала проникновенные слова благодарности учителям, открывшим для них целый мир и заменившим им родителей, «… не суждено которым было жить».

СУДЬБА ПЕДАГОГА

Нина Степановна Титова – не коренная жительница города. Она родилась на Смоленщине, в городе Ярцево. В Чимкент приехала в годы войны вместе с эвакуированными.

Вот как она вспоминает об этом: «Отец ушел на фронт. В это время шли массированные авианалеты, бомбежки. Однажды рядом с домом фашисты сбросили бомбу, сгорела ферма, сам дом. Мы примкнули к эвакуированным. Шли до ближайшей деревни. Там убирали хлеба, сенокос. Сели на №500 товарный поезд. Когда доехали до Вязьмы, поезд остановился, потому что следовавший впереди состав разбомбили.

Вокруг люди стонали, плакали, кричали, гибли. Ехали месяц. Наконец добрались до города Шуя в Ивановской области. Там нас распределили по квартирам. Кто был старше десяти лет, тех не кормили – они должны были заботиться о себе сами, то есть – работать. Мне тогда было меньше десяти лет. Получив паек, остаток еды и хлеба несла маме и сестре. Сестра Надя в тот год пошла в школу. Мама устроилась работать на ткацкую фабрику, где она с Надей (после ее занятий в школе) работали весовщиками. За работу получали карточки на хлеб и еду: мама и Надя по 600 грамм, Нина – 300 грамм. Однажды нас нашел мамин брат и перевез в город Фрунзе. Позднее, уже после войны, я поступила в университет, окончив который в 1956 году стала работать учительницей в школе поселка Сумсар Ошской области Алабушинского района. Моими учениками были дети шахтеров и сами шахтеры-вечерники.

Потом я вышла замуж и в 1961 году вместе с семьей мужа переехала в Чимкент. Вначале устроилась работать в среднюю школу №32, затем работала на подготовительном отделении Химико-технологического института.

В 1971 году пришла работать в интернат. В то время директором интерната был Сарсенов Жумагул Сарсенович. Началась моя интернатовская жизнь! Какой же насыщенной, интересной она была! Мое преподавание химии, участие учеников в различных кружках, ансамблях, спортивных секциях, в духовом оркестре, драмкружке, на беговых дорожках. Для уроков труда из завода пресс-автоматов нам привозили шамотную морскую глину. Школьную форму для учеников заказывали в самом престижном ателье города – «Малыш»! И еще много, много интересных событий происходило в нашем прекрасном «доме»-интернате.

А каким замечательным был педколлектив! В интернате работали грамотнейшие учителя, они вкладывали всю душу в образование и воспитание детей! Это Шатунов Сергей Федорович – первый директор интерната, заслуженный учитель Казахской ССР; Шатунова Е. – воспитатель; Коренкова С.Д. – воспитатель; Беляев Алексей Терентьевич – учитель НВП».

Особое место в жизни интерната занимал его директор Сергей Федорович Шатунов. О нем с теплотой вспоминают все работники интерната. Памятно такое его «нестандартное» наставление молодым педагогам: «Прошу губы красить ярко, чтоб волосы всегда были аккуратно причесаны и руки на руки не складывать!»

Если на работу устраивался новый работник, Шатунов приглашал Екатерину Мироновну Лебедеву, которую почему-то звал «Малышкой». А потом, обращаясь к «дебютанту», говорил: «Вот вам «Малышка», если вы успеете за ней работать, через неделю я вас беру в штат».

ЦЕННЫЙ РАБОТНИК

Другой педагог интерната – Екатерина Мироновна Лебедева. Она родилась в селе Казанцево Новосибирской области. В 1936 году вместе с семьей переехала в Чимкент. Причиной переезда послужила смерть отца в 1934 году, переход старшего брата на сторону белогвардейцев и расстрел родственников. В это время брат ее мамы Прокоп Иннокентьевич принимал участие в строительстве здания Главпочтамта в Чимкенте по улице Советской (теперь это улица Казыбек би). Прокоп Иннокентьевич прислал телеграмму: «Сестра, здесь тепло и хлеб есть». И мама Екатерины, спасаясь от неминуемого расстрела, вместе с детьми в ноябре 1936 года приехала в Чимкент.

Поселились в бараках. В апреле 1937 году умер один из детей – старший брат Екатерины, молодого экс-сибиряка сразил «солнечный удар». В 1939 году дядю Прокопа забрали на Финскую войну. Вскоре маме Екатерины дали земельный участок на улице Фабричная (район современной Акации). Землянку построили и въехали в мае 1941 года. А в июне началась война. Маленькая Катя бегала на занятия в школу имени В.И. Ленина. Здание школы было двухэтажным, на первом находилась школа, а на втором — военный госпиталь. Дети после занятий катали бинты для госпиталя, с четвертого класса ездили собирать хлопок. Уже после войны, закончив семь классов, Катя Лебедева поступила в педучилище имени И. Сталина, которое находилось в районе свинцового завода. Екатерина Мироновна стала работать в интернате со дня его открытия, то есть с 27 августа 1956 года.

Когда она захотела уйти из интерната и продолжить учебу в пединституте, директор Сергей Федорович Шатунов не отпустил ее, поскольку считал ее очень ценным работником. Он ей сказал тогда: «Будешь хорошо работать, ты и в рабочей одежде закончишь два института»…

УКЛАД

До момента открытия ни у кого из педагогов и технического персонала не было опыта и знаний по организации учебы и проживания учащихся в школах-интернатах. Поэтому учителя сами разработали необходимую методику. У них это получилось.

Быт был организован просто на диво.

Рабочее время в интернате начиналась с семи утра. К гимнастеркам пришивались белые воротнички. В коридорах стояли маленькие тумбочки, накрытые белыми салфетками. На этих тумбочках лежали карандаш, ручка, графин с водой и стакан. В столовой на каждом столе безупречно белые накрахмаленные скатерть и салфетки.

Школьники ходили по коридору и по лестницам одни с левой стороны, кто поднимался – с правой стороны. Особое внимание уделялось поведению, ученикам преподавались правила общежития, вежливости, учтивости и этикета. Регулярными для детей были походы в кинотеатры.

Все дети – от первашей до старшеклассников – были заняты, некогда было шалить. В интернате был организован театральный кружок. Все премьерные спектакли, которые ставили дети, показывали на сцене Дворца металлургов рабочим ЧПО КПО и свинцового завода. А спектакль «Зоя Космодемьянская», поставленный в 1961 году, настолько понравился заводчанам, что по ходатайству председателя горисполкома был показан повторно!

По результатам учебного года классы, которые заканчивали учебу с хорошими оценками, поощрялись поездками в другие города Советского Союза. К примеру, в Москву, Ленинград, Брест и т.д.

ВСПОМИНАЕТ АБДУЖАФАР

Один из воспитанников этого интерната Абдужафар Шабдырайымов так вспоминает те годы: «По воле судьбы я обучался в интернате №1 десять лет. Для нашего всестороннего развития были созданы и работали много кружков: фотодела, моделирования самолетов, обучения игре на домбре и балалайке, духовой оркестр, драматический, вокально-инструментальный ансамбль, секции по вольной борьбе, баскетболу, волейболу, гандболу.

Благодаря этому школа-интернат занимала первые места в спорте, а также на олимпиадах по математике, физике и химии. У нас были лучшие преподаватели, профессионалы своего дела».

Вспоминая те годы, Абдужафар поделился и своими мыслями о том, кто и как набирал кадры для интерната. По прошествии стольких лет ему это стало очень интересно.

Выяснилось, кадры подбирал сам директор интерната Сергей Федорович Шатунов, утвержденный на эту должность горкомом партии Чимкента. До этого назначения Сергей Федорович работал учителем школы в городе Ленгере. При собеседовании в горкоме Шатунов попросил дать ему право самому подбирать кадры. И его этим правом наделили!

Вот так, еще в 1952 году он приступил к своим обязанностям – оказывал помощь в проектировании зданий будущего интерната и подбирал кадры. Он уже тогда мысленно ставил перед будущим коллективом задачу – правильно – в духе социализма – воспитывать детей-сирот, детей из неблагополучных и многодетных семей.

Примечательно, что Шатунову предстояло набирать не только преподавателей, но и обслуживающий персонал! А это медик, стоматолог, сапожник, работники в столовую, прачечную, котельную, баню, кладовщики, специалисты во многие кружки. Времени было мало, так как в 1954 году должен был открыться основной учебный корпус, сначала для детей «пресс-автоматчиков». А в 1956 году планировалось запустить полностью весь комплекс школы-интерната на 650 человек со всей инфраструктурой.

«Мне учителя рассказывали следующее, – продолжил Абдужафар. – Шатунов Сергей Федорович тщательно подбирал педагогов и сотрудников. Он собирал все данные о лучших учителях в нашей области. Одна из учительниц вспоминала: «Он пришел ко мне и начал уговаривать работать в интернате. Я наотрез отказалась, и сколько бы он не уговаривал, я твердила: «Нет, нет и нет!» На следующий день он снова пришел ко мне с большим букетом роз и сказал: «Очень прошу». И встал предо мной на колени. После такого я просто сдалась, не смогла отказать».

Вторая учительница рассказала, что точно так же он пришел ее уговаривать, обещая повысить зарплату. «Я наотрез отказалась и попросила больше не приходить. Каково же было мое удивление, когда на следующий день он пришел ко мне с первым секретарем горкома партии, который, посмотрев мне прямо в глаза, спросил: «Так ты согласна, я думаю». Я, онемев, сказала: «Да». Вот таким образом, он продолжал собирать коллектив профессионалов.

А о том, как Шатунов подбирал обслуживающий персонал, рассказывают легенды. В неделю один-два раза он ходил на железнодорожный и автовокзалы, наметанным глазом высматривал бывших участников Великой Отечественной войны, у кого не было жилья, семьи.

Так, например, учителя по пению Геннадия Христофоровича, который виртуозно играл на баяне, он увидел на железнодорожном вокзале. Таким же образом он взял дядю Васю, инвалида-колясочника, который попрошайничал на вокзале. Дядя Вася до самого закрытия интерната проработал сапожником, ремонтируя и подшивая нам обувь, а на каблуки забивал набойки. Всех этих людей Шатунов обеспечил служебным жильем в самом интернате.

Я передал этот рассказ, услышанный от учителей, которым сейчас под 90 лет и более.

Для интерната девизом были слова Эзопа: «Истинное сокровище для людей – умение трудиться». Это изречение любил повторять наш Сергей Федорович Шатунов».

ГОДЫ СПУСТЯ…

В июне 2019 года в Шымкенте состоялась встреча выпускников школы-интерната №1. Собрались выпускники со всех уголков мира, а те, кто не смогли приехать, звонили, писали сообщения.

Собрались, чтобы отдать дань уважения, а кому и дань памяти – Шатунову С.Ф., Немцеву А.М., Ким П.А., Гуревич В.И., Данилиной М.С., Лукьянову Н.П., Лебедевой Н.С., Титовой Е.М., Бондареву М.П., Полухиной О.А., Друзьяк А.И., Черкасовой М.Г., Липецкой Б.Д.

Сейчас в здании бывшего интерната располагается республиканская военная школа-интернат имени Героя Советского Союза Сабыра Рахимова.

А интернат №1 имени ХХ партсъезда был ликвидирован в 1984 году. Жаль, ведь это учебное заведение вырастило немало достойных людей. К примеру, Сергей Тимохин поступил в МГУ на факультет химии, после окончания работал в Дубне в институте ядерных исследований, ученый; Владимир Мальц работал в Израиле в городе Беэр-Шева на единственном заводе по производству чипов для роботов; Семён Числоедов окончил Московский топографический институт, до сих пор работает по своей профессии; Серикжан Сулейменов закончил КазХТИ, полковник КНБ в отставке; Виктор Сугилов – художник, Нурмахан Шалбаев, выпускник Московской ветакадемии, работает преподавателем в ЮКГУ имени М. Ауэзова и так далее. Видите, какая география! Любой выпускник интерната на вступительных экзаменах в вузах страны шел на равных с выпускниками столичных школ! Настолько качественным было здесь образование!

Я перечислила только тех, кого знаю, а сколько еще воспитанников интерната работают по всему миру и вносят свой посильный вклад в развитие человечества. Вот так, не меньше.

Гаухар Медеуова