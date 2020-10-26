В Сарыагашском районе у местного пастуха на пастбище обнаружили незаконно хранившийся обрез 16 калибра, передает Otyrar.KZ.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции изъяли у подозреваемого, гражданина Узбекистана, обрез охотничьего ружья и патроны к нему.

Как признался пожилой мужчина, он получил от работодателя огнестрельное оружие, чтобы отпугивать диких животных, который затем укоротил якобы для удобного ношения.

Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на судебно-баллистическую экспертизу.

Подозреваемый арестован. Следствием выясняется все обстоятельства произошедшего.