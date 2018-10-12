В Шымкенте 17-летний подросток скончался от пулевого ранения.

Стрельба между группой подростков произошла в микрорайоне Самал. Две группы молодых парней при выяснении отношений в борьбе за лидерство устроили драку.

В ходе которой парень 2001 года рождения, вытащив обрез, выстрелил в оппонентов и ранил одного из них. На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь. В ходе госпитализации пострадавший скончался в скорой.

По данному факту был задержан подозреваемый, местный житель 2001 года рождения, студент одного из вузов Шымкента. Согласно санкции следственного суда подозреваемый задержан сроком на 2 месяца.

КАМШЫБЕК АНАРБАЕВ, судья следственного суда г. Шымкента: «Санкцию на арест гражданина 2001 года рождения была выдана 9 октября нынешнего года следственным судом города Шымкента. Он подозревается в совершении уголовного правонарушения по статье 99 части 2 — «Убийство человека».