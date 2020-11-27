В соответствии с приказом Министра по ЧС РК полковник гражданской защиты Дербисов Нурболат Бекболатович назначен на должность председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, передает Otyrar.KZ.

Нурболат Дербисов в период службы занимал различные должности младшего и старшего начальствующего состава.

Начинал службу с инспектора государственного пожарного контроля и дослужился до заместителя начальника Департамента по ЧС Южно-Казахстанской области, затем был назначен начальником этого же департамента. Благодаря самоотверженному труду и высокому патриотизму специальные чины «подполковник гражданской защиты», «полковник гражданской защиты» были присвоены досрочно.

В 2017 году награжден орденом «Айбын» за мужество и добросовестную службу при тушении крупного пожара на территории ТОО «Мұнай Өнімдері».

В должности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента с 2018 года.

За время службы внес большой вклад в предупреждение различных чрезвычайных ситуаций на территории города и ликвидацию из последствий.

Работая в тесном сотрудничестве с местными исполнительными органами, внес большой вклад в укрепление материально-технической базы службы пожаротушения.

По достоинству была оценена заслуга талантливого организатора, который внес свой вклад в развитие Государственной системы гражданской защиты страны.