Государственная корпорация «Правительство для граждан» напоминает о том, что согласно статьи 6 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» в случаях, когда изменение идентификационных характеристик недвижимости происходит по решению государственных органов, регистрация изменений не может быть возложена на правообладателя.

В частности, к таким изменениям относятся изменение наименований населенных пунктов, названий улиц, а также порядкового номера зданий и иных строений (адреса) или изменение кадастровых номеров в связи с реформированием административно-территориального устройства РК.

Госрегистрация изменений идентификационных характеристик недвижимости, произошедших по решению государственных органов, осуществляется посредством интеграции государственных информационных систем.

Таким образом, теперь при изменении адреса объекта недвижимости в справке о зарегистрированных правах и технических характеристиках объекта недвижимости адрес недвижимости отображается с историческими данными адреса (рядом с новым адресом прописывается прежнее наименование адреса). Например, г. Шымкент, ул. Х. Дулати, 3 (ранее ЮКО г. Шымкент, ул. Карла Маркса, 3).

Вместе с тем, в правоустанавливающих документах сохраняются прежние сведения, при этом уточнение адреса объектов недвижимости не требуется.