Об этом на брифинге сообщил руководитель управления здравоохранения города Шымкент Бакытжан Позилов.

Служба скорой медицинской помощи Шымкента — одна из лидеров в стране. По словам Бакытжана Жолдасбековича, по ряду показателей служба скорой помощи занимает третье место в республике, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

— Национальный координационный центр экстренной медицины объявил 9-месячные показатели по всем регионам. По данным, в тройку лидеров вошли город Нур-Султан, Павлодарская область и Шымкент. В частности, мы добились хороших результатов в плане успешных реанимационных мероприятий, своевременного прибытия скорой помощи, обеспечение машин скорой помощи и оборудования специалистов и других показателей, — сказал Б. Позилов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в скорую помощь города поступает до 1300 звонков в день.