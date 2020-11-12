Специалисты службы пробации развезли продукты нуждающимся семьям города.

В семье Алмаевых семеро детей. Старшего сына призвали в армию, одна из дочерей — студентка, девушка поступила на грант в столицу. Остальных пятерых надо поднимать на ноги: кормить и одевать. До карантина многодетной матери удавалось найти подработку. Семья не бедствовала. Сейчас содержать детей стало куда сложнее: устроиться на работу тяжело, да и продукты подорожали. Но Бакия не унывает. Жаловаться на жизнь женщина не привыкла. А когда семье становится совсем тяжело, на помощь приходят неравнодушные: приносят продукты, одежду, поддерживают морально.

«Спасибо большое за продукты. Очень хорошие наборы, здесь и продукты и стиральный порошок, все что нам нужно. Дай Аллах вам здоровья за помощь», — говорит Бакия Алмаева, мать семерых детей.

Сотрудники службы пробации, контролирующие условно осужденных, помогли 13-ти нуждающимся шымкентским семьям. Малоимущим и многодетным семьям продуктово-бытовые наборы купили бывшие подопечные инспекторов пробационного контроля, Те, кто пытается встать на путь исправления, хотят не только начать жизнь с чистого листа, но и помогать нуждающимся.

«Службы пробационного контроля оказываем помощь, волонтеры сами вызвали оказать благотворительность. Все больше людей понимают, что в их силах творить добро и менять жизнь ближних к лучшему», — говорит Жанара ТУРСЫНКУЛОВА, начальник отдела №3 службы пробации Каратауского района.

Продуктовые наборы и товары бытовой химии отвезли и тем, кто состоит на пробационном учёте. Многие из условно осужденных едва сводят концы с концами.

«Службы пробации нам помогла сегодня продуктами, сын у меня, сейчас у него все хорошо. Мы сейчас снимаем жильё и нас немного сложно. Спасибо большое!», — рассказала Айсулу Орынбасарова жительница г.Шымкента.

Благотворительные акции инспекторы службы пробации проводят не менее одного раза в месяц. Продуктовые наборы получили свыше 50 семей.

Анастасия Новикова