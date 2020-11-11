Да, именно столько подгузников в день использует для своего сына Данила Масленникова – инвалида с детства – его мама.

Марина признается, выдерживать этот ежедневный «норматив» ей приходиться с большим трудом – она буквально предугадывает физиологические позывы сына. Сама, обхватив его тело, заранее сажает на биотуалет 23-летнего парня, с рождения пораженного ДЦП… В месяц получается 90 штук – это три стандартные пачки подгузников, каждая стоимостью 4500 тенге. Итого 13500 тенге в месяц.

Постойте, скажете вы, а разве у нас в Казахстане не выдают инвалидам подгузники бесплатно? Выдают, но только не всегда и не всем.

Последние семь месяцев Марина сидит «на голодном пайке» – закончились те, что она чудом, случайно услышав об их выдаче, получила еще в апреле. В управлении занятости и социальной защиты Шымкента ее «кормят завтраками» – приходите завтра, ой, лучше на следующей неделе, а потом еще через день и так далее. Еще добавляют: «Вам все эти подгузники на дом привезут, вам даже не надо к нам за ними приезжать». В последний раз, увидев Марину, сотрудницы собеса с радостью предложили ей получить новую инвалидную коляску для сына, а про подгузники словно забыли…

Что не так с подгузниками для инвалидов в Шымкенте? Давайте разбираться.

Перебои с положенными им средствами гигиены у инвалидов Шымкента начались уже с начала года. Заметьте, еще до пресловутой пандемии коронавируса. Люди терпели-терпели, а с жалобой об этом они обратились в наш медиахолдинг лишь в начале лета.

Тогда в Управлении занятости и социальной защиты города сослались на поставщика. Мол, он обязался доставлять подгузники по адресам и пропал, его не могут найти.

Как только сюжет показали по телеканалу «Отырар», так сразу же чиновницы от соцобеспечения поспешили сообщить о налаживании проблемного вопроса с подгузниками. Специалисты городского управления занятости и социальной поддержки заверили, что теперь сложностей с обеспечением инвалидов памперсами не возникнет. Повторюсь, это произошло только после вмешательства журналистов нашего телеканала.

В начале июня 2020 года и.о. руководителя управления занятости населения и социальной защиты г. Шымкента Айгерим Шерниязова сказала: «700 наборов памперсов большого размера уже раздали людям с ограниченными возможностями. До конца года планируем раздать свыше тысячи наборов. На складе есть 109 тысяч памперсов. На обеспечение подгузниками выделено 228 млн тенге. Теперь проблем не возникнет. Наше управление выдачу памперсов взяло под свой контроль».

Выяснилось, что ранее, до 1 января 2020 года, инвалиды получали бесплатные подгузники в управлении. С января поставщики решили развозить подгузники по домам. Благое начинание обернулось головной болью. Виной тому, по словам сотрудников обслуживающей фирмы, стало ужесточение пропускного контроля во время режима ЧП.

«Из-за карантина, в связи с коронавирусом, были проблемы с доставкой памперсов. Был запрет на передвижение транспортных средств, мы не могли выполнить свои обязательства в срок. По договору мы должны доставить памперсы к инвалидам домой. Но люди стали сами приезжать на склад. В месяц развозим 200-300 наборов памперсов», – пояснял Канат Мустафа, представитель фирмы, поставляющей подгузники.

Как видим, за пять месяцев, прошедших с той поры, положение ничуть не улучшилось. Люди мучаются, экономя на всем и вся. Проблемы семьи Масленниковых – лишь единичный пример. На самом деле в Шымкенте 35 тысяч инвалидов, десятки тысяч из них нуждаются в этом виде средств гигиены. Почему и по чьей конкретно вине они должны мучиться?! Почему их не выдают действительно нуждающимся людям бесплатно? И не пора ли выяснить, откуда такое изобилие объявлений о продаже подгузников в шымкентском сегменте интернета? Раз эти объявления о продаже появляются, значит, подгузники эти им точно не нужны, значит, они получили их по какой-то ошибке или благодаря мошеннической сделке? С этим ведь тоже надо разобраться.

Как всегда попалась попутная иллюстрация к теме. «Мой приятель из Франции ужаснулся, когда узнал, что у нас нет лавочек в храмах. Ну я как-то объяснила, что надо постоять службу, проникнуться. На что он говорит: «Почему у вас везде страдать надо? Вам нравится страдать?!» Это он еще в поликлинику нашу не ходил…» А мы, шымкентские, можем по праву добавить: это он еще у нас подгузники не получал!

… В понедельник мама Данила Масленникова съездила в Управление за коляской. Очень рада, до бесконечности. Вот если бы также быстро решился вопрос с подгузниками, то на одну счастливую семью в городе стало бы больше.

Пока же Марина ежедневно решает непростую математическую задачу: как прожить вместе с сыном на 62 тысячи тенге – пособие по инвалидности? Минусуйте из этой суммы 13500 тенге – расходы на три пачки подгузников, а также стоимость противосудорожного препарата «Финлепсин» – 3000 тенге, который Данил принимает два раза в день. А в одной упаковке 50 таблеток. Марина покупает это лекарство сама почти три года, потому что в перечне бесплатных лекарств, выдаваемых в поликлинике, этого препарата нет. Есть аналог, но он Данилу не подходит.

На оставшуюся сумму надо так организовать быт, чтобы он был относительно комфортным – с сухими трусами, без опрелостей и по возможности сытным. К слову, о еде. Летом к ним по акции «Биз биргемиз» приезжали две молодые дамы.

Присматривались к Марине на предмет того, тянет она или нет на нуждающуюся. В итоге, пройдя в комнату, вскоре они буквально пулей вылетели из нее – то ли запах их смутил, то ли вид беспомощного лежачего человека в памперсе… На память о своем визите дамы оставили «щедрую гуманитарку» – пакет с горохом, несколько брикетов китайской лапши и вермишель. Да, горох парню с ДЦП, с минимумом памперсов на день, самый что ни на есть жизненнонеобходимый продукт…

Попадись мне эти дамочки, обязательно спросила бы у них от имени Данила: «Люди, у вас милосердия совсем что ли нет?!»

Фарида ШАРАФУТДИНОВА