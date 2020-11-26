За 25 ноября 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 12 международных авиарейсов из Египта, Турции, РФ, Кореи, ОАЭ, Нидерланды, Республики Беларусь и Узбекистана, передает Otyrar.KZ.

Из 1 026 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 921 человек, без справок прибыло 105 человек — граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Нур-Султан — 6 рейсов, 507 пассажиров, со справками — 431, без справок — 76;

в аэропорт г. Алматы — 5 рейсов, 420 пассажиров, со справками — 391, без справок — 29.

в аэропорт г. Атырау — 1 рейс, 99 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа.

По результатам ПЦР-анализа у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция.