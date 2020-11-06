Расходная часть бюджета составила свыше 30 млрд тенге, план выполнен на 99,9 %.

О проделанной работе за 10 месяцев рассказал представителям СМИ на брифинге глава Жетысайского района Жамантай Бейсенбаев. В районе широко развивается предпринимательство.

Число субъектов малого и среднего бизнеса перевалило за 15 тысяч, свыше 21 тысячи сельчан были обеспечены работой.

Жамантай БЕЙСЕНБАЕВ, аким Жетысайского района:» В этом году хозяйствами было произведено продукции на 33 млрд тенге. Среди субъектов малого и среднего бизнеса есть и юридические лица и частники. По сравнению с прошлым годом в этой сфере есть прирост».

Шынар Оразова