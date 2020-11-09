Об этом, подводя итоги проделанной работы за 10 месяцев, сообщил аким района Г. Мауленкулов.

С начала года на территории Аль-Фарабийского района города Шымкент проложено 17 800 метров велодорожек и в 276 квартале микрорайона Сауле на 4,9 км дорог проложен гравий, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

По вопросам освещения из 404 улиц района фонарные столбы установлены на 95 улицах, 309 улиц внутреннего квартала нуждаются в освещении. Также из 400 дворов освещение проведено в 396.

В этом году на 8 улицах района установлено 294 фонарных столба, а также проведены работы по освещению 8 840 метров улиц. На 3 улицах отремонтировано 137 фонарных столбов. Освещено 4 120 метров улиц.

Также в этом году на 12 улицах района проведены ирригационные системы общей протяженностью 3 113 м. Общая протяженность ирригационных систем в районе — 99 800 м.