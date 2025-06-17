Аким Шымкента выслушал жалобы жителей и дал поручения на месте

В Шымкенте продолжается серия выездных встреч акима города с жителями различных микрорайонов. Очередной диалог состоялся в одном из старейших районов, где горожане не только благодарили руководство города, но и открыто поднимали проблемные темы.

Встречу начали с тёплых слов и аплодисментов, однако довольно быстро разговор стал откровенным и острым. Жители жаловались на отсутствие результатов по обращениям, связанным с землёй и инфраструктурой.

Одна из горожанок рассказала, что в 2006 году их придомовая территория была продана. С тех пор жильцы остались без канализации, водопровода, детской площадки и даже дороги — всё оказалось за забором частной собственности. Вместо полноценного доступа к участку осталась лишь узкая тропинка.

— Водоохранная зона нарушена, красные линии тоже. Все документы есть — если это подтвердится, участок снесут. Мы уже разговаривали с главой управления земельных отношений, — заявила жительница.

К разговору подключились даже дети. Мальчик по имени Адьяр обратился к акиму с просьбой сделать лестницы в доме короче — чтобы пожилым жителям было легче подниматься. Этот жест стал символичным: жители всех возрастов пытаются достучаться до власти.

Следующая остановка — Центральный парк, где аким провёл встречу с жителями других участков. Проблемы типичны: жильё, дороги, благоустройство. Некоторые обращения решались на месте: ответственные службы получали поручения прямо во время диалога.

Особо эмоционально выступила женщина, которая не могла понять, почему в районном акимате на протяжении нескольких месяцев не могут выделить спецтехнику для нужд жителей. Аким резко потребовал от подчинённых вникать в суть проблем и не игнорировать обращения граждан.

Несмотря на критику, многие жители выражали благодарность и даже надежду, что нынешний глава города продолжит свою работу как можно дольше.

График выездных встреч акима доступен на официальных страницах акимата. Ограничений для желающих лично задать вопросы руководству города — нет.