По данным мониторинга цен предложений на сайте Krisha.kz, относительно января 2020 года стоимость квартир в РК выросла на 13 %. Положительная динамика отмечается в большинстве регионов.

В Атырау квадратный метр оценивается в 278 025 тенге. Прирост оказался наименьшим в стране и составил 5.6 %.

В Нур-Султане единица площади стоит 357 675 тенге, что на 5.7 % дороже, чем в начале года.

В Алматы динамика равна 7 %, стоимость квадрата — 450 200 тенге. В Кызылорде — 9.5 % при цене в 150 225 тенге.

Прирост выше десяти процентов:

в Талдыкоргане : + 12.6 %, 255 812 тенге;

: + 12.6 %, 255 812 тенге; Костанае : +12.8 %, 241 900 тенге;

: +12.8 %, 241 900 тенге; Актобе : +13.3 %, 171 200 тенге;

: +13.3 %, 171 200 тенге; Кокшетау : +13.4 %, 246 650 тенге;

: +13.4 %, 246 650 тенге; Уральске: +14.6 %, 234 450 тенге.

В Семее и Караганде индекс вырос на 17.3 %, в Шымкенте — на 17.4 %. Текущая стоимость — 223 050, 271 050 и 292 375 тенге за 1 кв. м соответственно.

В Таразе и Петропавловске цены выросли на 19.5 %, в Павлодаре — на 19.6 %. За квадратный метр просят 204 750, 277 525 и 233 250 тенге.

Наибольшая динамика отмечается в Усть-Каменогорске. В октябре 1 кв. м предлагали по 275 800 тенге, что на 22.4 % дороже, чем в январе.

Единственный город, где понизилась стоимость, — Актау: —0.7 %. Здесь квадрат оценивают в 199 275 тенге.

Что касается месячных показателей (относительно сентября), то цены в РК выросли на 3.7 %. В число городов с наибольшей динамикой вошли Петропавловск (+5.7), Караганда, Павлодар (+4.9 %), Актобе (+4.4 %) , Тараз и Семей (+4.3 %).

В Нур-Султане цены предложений выросли на 3.7 %, в Алматы — на 2.7 %.

Наименее значительны изменения в Актау (+0.4 %).