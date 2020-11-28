Полицейские Туркестанской области задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП, передает Otyrar.KZ.

В дежурную часть ОП города Кентау поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили маленького мальчика, пострадавшего в ДТП. Впоследствии 6-летний ребенок от полученных травм скончался, не приходя в сознание.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы ОП города Кентау.

Следствием установлено, что на одной из улиц водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на 6-летнего ребенка, выбежавшего на дорогу. После чего, мужчина оставил раненного мальчика возле сельского магазина и скрылся с места ДТП.

Ребенка заметил владелец магазина и сразу же вызвал скорую помощь, однако он скончался от полученных травм. Автомашину подозреваемого, которую он вывез на окраину аула и помыл, полицейские обнаружили в сарае. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Подозреваемый арестован. Полицейскими ОП города Кентау выясняются все обстоятельства произошедшего.