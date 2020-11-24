В Кентау 8 семей могут остаться под завалами.

Многодетные семьи, инвалиды и пожилые, живущие в аварийном доме, не собираются выезжать из дома, который вот-вот рухнет. На протяжении трех лет местные власти не могут выселить жителей. Чиновники предлагают им арендовать жилье. Если даже дом рухнет, они настроены оставаться в собственной квартире.

Двухэтажка стоит в самом центре Кентау. Дому 40 лет, и за это время крыша капитально не ремонтировалась. Старые балки могут обрушиться в любой момент. Рухнуть может и потолок со стенами. Жильцы то и дело слышат странный шум и треск.

Три года назад дом признали аварийным. Людям предложили съехать в арендованное жилье на время. В итоге ни восьми семьям, которые остаются в опасном доме, ни тем, кто переехал, новые квартиры так и не выдали.

Гульназира АБАШОВА, жительница г.Кентау:»Жилье дали, но квартиру на наше имя не оформили, документы не дают. Сейчас живем по договору — как арендное жилье. Нам не сказали, когда жилье перейдет в нашу собственность. Сколько нам ждать 10-15 лет. В акимате говорят : будете жить, но квартира не будет оформляться как собственнику квартиры.

Мать шестерых детей признается: не спит ночами. Квартира Анастасии Николаевой буквально в эпицентре обвала. Из трех комнат, только одна пригодна для проживания.

Городские власти просят жителей не драматизировать ситуацию: мол, о них никто не забыл. Люди сами не хотят переселяться в арендное жилье. Другого, чиновники пока предоставить не могут.

Мәди МАКИШЕВ, специалист отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Кентау:»Городским акиматом отправлено письмо в Нур-Султан, чтобы жителям таких аварийных домов разрешили оформить новое жилье на их имя, бесплатно. Предложение мы отправили, теперь ждем ответа.

Корреспондент : А когда вы отправили письмо?

Чиновник: Месяц тому назад.

Годы без элементарных благ цивилизаций приучили жителей этого дома ко всему. Сегодня здесь остались самые стойкие. Жильцы все еще надеются, что в списке на получение новых квартир окажутся не последними.

Шынар Оразова