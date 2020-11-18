В январе прошлого года средства массовой информации запестрели заголовками о нейтрализации в Алматы радикальной группировки и предотвращении крупных терактов.

Информация, как впрочем и всегда, была сухой и скудной: задержаны выходцы одной из центрально-азиатских стран, готовившие теракты в местах массового скопления людей, во время обысков у них изъяты самодельные взрывные устройства.

Пожалуй, это все, что было тогда доведено до общественности.

Теперь расскажем о поимке террористов более подробно.

Итак, в канун Нового, 2019 года в КНБ от иностранных партнеров поступила срочная ориентировка с информацией о том, что боевиками «Исламского государства» (запрещено в Казахстане) в Афганистане и Сирии готовится крупный теракт в Центральной Азии.

Точных данных о месте, времени, организаторах и исполнителях акции не имелось.

Следует пояснить, что обмен информацией между спецслужбами — это повседневная практика. Любые, даже самые неправдоподобные сведения и признаки угрозы совершения теракта берутся в тщательную проверку. И неудивительно, так как на кону — жизни людей.

Не стал исключением и данный случай: пока жители республики накрывали новогодний дастархан и разливали по бокалам шампанское, сотрудники подразделения антитеррора КНБ напряженно работали.

Здесь мы не будем раскрывать формы и методы деятельности спецслужб — радикалы тоже читают новостные порталы и делают для себя выводы.

Однако, в результате проведенных оперативных мероприятий был установлен главный подозреваемый — прибывший на заработки в Алматы выходец одной из республик Центральной Азии.

Размытое фотоизображение, описание внешности и не вполне достоверная информация о том, что он намерен закупить компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства — вот и все, что было получено оперативниками на начальной стадии работы.

Ни фамилия, ни адрес проживания, ни сообщники этого человека известны еще не были.

Важными были данные о том, что предполагаемый террорист является дилетантом и поэтому получает инструкции о сборке СВУ и совершению теракта непосредственно от кураторов из Афганистана и Сирии, в онлайн-режиме.

Следующие несколько суток комитетчики вновь провели на ногах, просеивая через сито и подвергая анализу и проверке малейшие крупицы информации.

И усилия увенчались успехом. Удалось организовать перехват контактов подозреваемого лица с зарубежными боевиками, а затем и зафиксировать покупку им химикатов на строительном рынке.

Тогда же оперативники увидели передвижения террориста по городу. Характер точек, которые он посещал, а это были людные места, не оставлял сомнений в том, что проверяемый осуществляет выбор и разведку цели для совершения атаки.

Последующее выяснение места жительства террориста и его установочных данных было делом техники. Оказалось, что 22 летний Гаязов Касым, именно так звали подозреваемого, снимает в пригороде Алматы комнату в коттедже, который был превращен хозяевами в семейное общежитие.

7 января 2019 года, когда страна плавно перешла к празднованию Рождества, чекисты установили за коттеджем плотное наблюдение и параллельно начали подготовку операции по задержанию.

Не стало неожиданным для сотрудников КНБ то, что Гаязов имеет сообщников из числа соотечественников и не одного, а нескольких. Все ютились в одной комнатке и как минимум, поддерживали намерения террориста.

Тем временем в ходе очередного сеанса связи он доложил заграничным кураторам, что на днях завершит сборку одного СВУ и на оставшиеся компоненты начнет изготовление второго устройства.

Далее медлить было нельзя. Каждый час нарастал риск не только совершения преступниками атаки, но и подрыва ими всей округи по причине элементарного отсутствия навыков работы со взрывчаткой.

Утром 10 января 2019 года в коттедж ворвался спецназ КНБ.

Задержано было 10 человек. При обыске, как и предполагалось, обнаружены почти готовое СВУ и большое количество химических компонентов для изготовления следующих устройств.

По оценкам экспертов, взрывное устройство имело тротиловый эквивалент весом более килограмма и при подрыве могло уничтожить все живое в радиусе 10 метров.

Среди вещей преступников были найдены также схемы объектов планировавшихся атак — «Зелёного рынка», филиала банка «АТФ» и здания одного из подразделений полиции города.

Изъяты в ходе обыска были и смартфоны, в которых сохранилась переписка преступников с зарубежными боевиками группировки ДАИШ (запрещена в Казахстане).

Следствие восстановило полную картину подготовки теракта.

Выяснилось, что ядро нейтрализованной группировки составляли вышеуказанный Гаязов и его ближайший сподвижник, 35 летний Халимов Давлат.

Если первый был фактическим лидером ячейки, то второй — ее идеологом, поскольку ранее пару лет обучался исламу на подпольных курсах в дальнем зарубежье.

Знания Халимов при этом имел весьма поверхностные. Ведь для того, чтобы выносить суждения по тем или иным религиозным вопросам, надо закончить хотя бы университетскую программу.

Основой для знакомства, состоявшегося, когда они пребывали на заработках на чужбине, стали общие религиозные взгляды.

И Гаязов, и Давлатов в силу религиозной неграмотности и незрелости увлекались просмотром агитационных материалов ДАИШ.

Затем через соцсети вышли на контакт с боевиками, один из которых, представившийся как «Шахомад», находился в Афганистане, а другой, «Абу Усама» — в Сирии.

По прибытию в Алматы Гаязов и Халимов в течение считанных недель завербовали в ячейку других соотечественников.

По настоянию Гаязова, новообращенные рекруты записали на видео присягу на верность «халифу» Абу Бакру аль-Багдади и переслали его в Афганистан «Шахомаду».

Зарубежный куратор, в свою очередь, направил инструкции по изготовлению СВУ для Гаязова, а также по тактике террористических действий в городских условиях для других членов группы.

Атака была запланирована террористами на 15 января 2019 года.

Гаязов и Давлатов готовили сообщников к «почетной» смерти в качестве «шахидов». Сами же намеревались после успешного теракта скрыться и провести серию террористических атак уже на родине.

Выбор Алматы для нападения был продиктован исключительно принципом «джихада на месте». Никаких личных мотивов для убийства жителей Алматы и в целом нашей республики у преступников не было: это просто «неверные», которых надлежит уничтожать вне зависимости от места пребывания.

Страшно подумать, что могло произойти, если бы сотрудники опоздали с задержаниями на несколько дней.

Но, с другой стороны, если пойти на аресты, не имея достаточно улик, то виновные избегут наказания. В этом вся сложность работы спецслужб — сработать качественно и на упреждение.

13 сентября 2019 года в отношении членов группировки было вынесено судебное решение. Лидер ячейки Гаязов приговорен к 18 годам, Халимов — к 16, еще пять ее участников — получили от 12 до 14 лет лишения свободы. Три иностранца депортированы и привлечены к уголовной ответственности у себя на родине.

К слову, зарубежный координатор террористов «Шахомад» в том же году в результате спецоперации был ликвидирован в Афганистане, а его подельник «Абу Усама» задержан в Сирии.

Но это уже другая, не менее интересная история, и мы надеемся, что КНБ скоро приоткроет над ней завесу секретности.