В дежурную часть Отырарского РОП обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее 5-летняя внучка.

По словам бабушки, малышка играла днем возле дома и спустя время женщина заметила, что она ушла со двора. Они попытались самостоятельно найти ребенка, но после безуспешных поисков обратились за помощью в отдел полиции.

Данный факт полицейские зарегистрировали в РОП и сразу же приступили к розыску пропавшей маленькой девочки. На поиски 5-летнего ребенка ориентировали весь личный состав и провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в том числе опросили очевидцев и прочесали близлежащие парки и улицы.

В результате принятых оперативных мер полицейские Отырарского РОП в течение часа нашли пропавшую малышку в парке, в одном километре от дома. Найденную 5-летнюю девочку стражи порядка передали ее бабушке и родным. Они выразили огромную благодарность сотрудникам Отырарского РОП, которые проявили профессионализм и оперативно нашли ее маленькую внучку. Бабушка пожелала им успехов в работе и на службе.