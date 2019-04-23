Полицейские Туркестанской области вернули родителям пропавшего ребенка.

В дежурную часть Ордабасинского РОП обратилась жительница п. Темирлановка о том, что без вести пропала ее несовершеннолетняя дочь, которая 21.04.2019 г. вышла в неизвестном направлении и домой не вернулась.

На розыск пропавшей 14-летней девочки сориентировали весь личный состав Ордабасинского РОП, в том дежурные наряды полиции, участковых инспекторов и оперативных сотрудников.

Стражи порядка направили ориентировку во все подразделения полиции и предприняли оперативные мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Ордабасинского РОП нашли пропавшую девочку в Шымкенте и вернули ее родителям.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.

Мать девочки Дуйсенбекова Нургуль искренне поблагодарила полицейских Ордабасинского района за оперативность и оказанную помощь в поиске пропавшей дочери, которую вернули домой живой и здоровой.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют родителям быть внимательными к своим детям и не оставлять их без присмотра. В случае же их пропажи необходимо незамедлительно обратиться за помощью в полицию по телефону 102.