Полицейские Туркестанской области нашли пропавшего 8-летнего мальчика и вернули родителям.

В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что его 8-летний сын примерно в 16:30 ч. вышел из дома на выпас скота и с тех пор не вернулся. Данный факт зарегистрировали в Жетысайском РОП.

С целью поисков пропавшего несовершеннолетнего ребенка районные полицейские совместно с представителями акимата и волонтёрами создали мобильныы группы и провели оперативно-розыскные мероприятия. Стражи порядка тщательно прочесали каждую улицу и дворы поселка. Поисковые работы продолжили на близлежащих пастбищах и полях, искали по берегам каналов и рек.

В результате примерно в 8:30 ч. утра участковый инспектор полиции майор полиции Сапархан Кайпов вместе с отцом мальчика обнаружили пропавшего мальчика в поле возле поселка.

При проверке выяснилось, что 8-летнийребенок не найдя скотину, побоялся возвращаться домой и переночевал в куче дров, возле своего дома. После чего утром маленький мальчик снова отправился на поиски домашнего скота. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении родителей, оставившего ребенка без присмотра, к административной ответственности.

В свою очередь, родственники мальчика выразили огромную благодарность полицейским Жетысайского РОП и волонтеров. «Спасибо за то, что оказали помощь и нашли нашего мальчика живым и здоровым. Искали всю ночь и вернулись с хорошей новостью. Выражаем всем искреннюю благодарность за то, что вернули ребенка домой. Желам вам удачи в работе и на службе!»,- поблагодарили родственники 8-летнего ребенка.