Полицейские пресекли проведение мероприятия и после беседы распустили гостей по домам.

18 июля текущего года сотрудники отдела местной полицейской службы Управления полиции Каратауского района установили, что в ресторане, расположенном в микрорайоне Нурсат-3, проводятся сразу два торжественных мероприятия с большим скоплением людей.

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Полицейские разъяснили собравшимся о недопущении нарушений карантина и остановили мероприятия.

Собранные по данному факту документы для принятия мер по статье 425 КоАП РК в отношении нарушителей направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля.