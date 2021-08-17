В минувшие выходные, 14 и 15 августа, в третьем мегаполисе страны выявлено 18 фактов нарушения требований Постановления Главного государственного санврача города.

Большинство из данных фактов составляет несоблюдение масочного режима работниками развлекательных заведений, а также продолжение деятельности после ограниченного времени.

В отношении нарушителей собраны необходимые материалы и направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК.

Отметим, участковые инспекторы полиции Шымкента совместно с мобильной группой ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением карантинных требований на объектах предпринимательства.