Несчастный случай произошел около половины десятого вечера 10 ноября в микрорайоне «Верхний Отырар» в доме №49.

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Инцидент переполошил всю округу, перед тем как выпрыгнуть из окна четвёртого этажа, мужчина громко ругался.

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Крики пострадавшего, который, по всей видимости, угрожал свести счёты с жизнью, услышали соседи. Мужчина принял роковое решение во время приезда экстренных служб и шагнул из окна. К счастью, падение оказалось не смертельным.

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С помощью жестких носилок пострадавший был зафиксирован и отправлен на «скорой» в больницу.

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Соседи утверждают, что мужчина приехал в гости. В квартире, откуда выпал пострадавший, больше никого не было.

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Был ли мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, по какой причине произошло падение с высоты, было это самоубийство или случайность, устанавливают сотрудники полиции.