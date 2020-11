View this post on Instagram

"Похищенная невеста" выпрыгнула из окна второго этажа. Она осталась жива, но получила тяжелые травмы. Трагический случай произошел в Шымкенте 3 ноября около десяти часов вечера в доме номер 45 по проспекту Республики. "Пострадавшая госпитализирована в первую городскую больницу с переломами грудного и поясничного отдела позвоночника, переломом костей таза и травмой живота", — сообщили очевидцы корреспондентам программы "Экстренный вызов". Состояние девушки, решившейся на отчаянный шаг, стабильное. Врачи оказывают помощь пострадавший. Никаких прогнозов — останется девушка инвалидом или сможет передвигаться самостоятельно — врачи давать пока не осмеливаются. Полицейские ведут расследование. Возможно, сразу по нескольким уголовным статьям. Вероятно, несостоявшегося "жениха" могут обвинить сразу по нескольким статьям: доведении до самоубийства, незаконном лишении свободы и, возможно, изнасиловании. Кстати, удалось ли задержать подозреваемого, в полиции не сообщили.