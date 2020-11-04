Девушка осталась жива, но получила тяжелые травмы.

Трагический случай произошел в Шымкенте 3 ноября около десяти часов вечера в доме № 45 по проспекту Республики.

«Пострадавшая госпитализирована в первую городскую больницу с переломами грудного и поясничного отдела позвоночника, переломом костей таза и травмой живота», — сообщили очевидцы корреспондентам программы «Экстренный вызов».

Состояние девушки, решившейся на отчаянный шаг, стабильное. Врачи оказывают помощь пострадавший. Никаких прогнозов — останется девушка инвалидом или сможет передвигаться самостоятельно — врачи давать пока не осмеливаются.

Полицейские ведут расследование. Вероятно, несостоявшегося «жениха» могут обвинить сразу по нескольким статьям: доведении до самоубийства, незаконном лишении свободы и, возможно, изнасиловании. Кстати, удалось ли задержать подозреваемого, в полиции пока не сообщили.