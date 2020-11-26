Сильнейшие мастера кожаной перчатки будут соревноваться с 22 по 29 ноября.

В соревнованиях, организованные в спортивном комплексе художественной гимнастики, соревнуются сильнейшие боксеры. Среди них есть боксеры, прошедшие отбор на Олимпийские игры, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В чемпионате принимают участие спортсмены из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Мангыстауской областей.

Дезинфекцию тренажерного зала, гостиниц и мест где проходят соревнования провели вместе с представителями основных санитарных объектов страны. На соревновании соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы.

Стоит отметить, чемпионат проходит без зрителей.