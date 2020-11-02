Об этом сообщил заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов.

«Напомню, из 12 домов первой очереди ЖК «Кок Жайлау» заселены 7 домов. В 4 из них не было тепла.

По моему поручению управление жилищно-коммунального хозяйства и генподрядчик нашли возможность временного подключения этих домов.

К концу месяца будут переведены на постоянный источник тепла.

Подрядчик добросовестно выполняет свою работу. Единственно, остаётся вопрос жильцов, которые отсутствуют дома либо не дают доступа подрядчикам, чтобы они могли провести пропуск и подключить тепло в каждой квартире.

В этой связи призываю жителей ЖК «Кок Жайлау» отнестись с пониманием и позволить подрядчику выполнить свою работу», — написал заместитель акима Шымкента в социальной сети Инстаграм.