Часть улицы Адырбекова города Шымкент — 800 метров отремонтирована и сдана в эксплуатацию.

Об этом сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент Ержан Жолдасов.

На реконструкцию общей протяженностью 3,6 км улиц из государственного бюджета выделено 1 млрд 600 млн тенге. На эти средства оборудуют тротуары, бордюры и уличное освещение, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкент.

Дорожно-ремонтные работы по улице Адырбекова начались 2 года назад. Однако из- за разногласий между подрядными компаниями строительные работы удалось завершить совсем недавно.

На 800 метрах между улицами Рыскулова и Жандосова проложили и сдали в эксплуатацию двухслойный асфальт. В будущем с учетом требований дорожного ремонта проложат третий слой.

По мнению специалистов, остальные ремонтные работы на улице не заставят долго ждать. Поэтому у жителей нет причин для беспокойства.

ТОО «Базис-К», которое сейчас проводит строительство дороги на этой улице, завершит ее в 2022 году.