Жители домов №217, 218 в мкр Нурсат сегодня приостановили работу подрядной организации.

Они требуют прекратить рыть котлован. Горожане уверяют, что из-за строительных работ производимых совсем рядом, их дом может рухнуть. Доказательство тому трещины не только в квартирах, но во всем доме.

Нешуточные страсти разгорелись на месте будущей стройки в микрорайоне Нурсат. Жители двух девятиэтажек готовы дежурить на строительном объекте возле дома днем и ночью. Лишь бы строительная техника перестала рыть им «могилу». Котлован роют на таком близком расстоянии от жилого дома, что страшно становится.

Бибигуль Сагындыкова, жительница дома №217 мкр.Нурсат:»В этом доме живем, многие инвалиды. 20 лет ждали квартиру и что в результате!!! Мы этого счастья ждали? Наши требования: прекратить строительство жилого дома и возвести на этом месте детскую площадку и благоустроить территорию».

В новостройке уже появились трещины. Жильцы прислушиваются к каждому шороху, опасаясь, что однажды окажутся по завалами.

Жительница: «Вчера только замазала. Вон смотрите еще трещина».

Квартиры в девятиэтажках получили очередники в 2013 году. Жилплощадь досталась сиротам, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями.

Мираш Шинбатырова, жительница:»Впереди котлован, сзади рытвина. Как-будто в окопе находимся. Нет места, где можно было посидеть, подышать свежим воздухом. Говорят, что объект строит чей-то родственник. И чтобы мы не делали, все будут защищать интересы чиновника. Но мы пойдем до конца. Надо будет дойдем и до президента».

Галымжан Утенбаев, заместитель руководителя управления ГАСК:»Мы сейчас сделали запросы во все инстанции: кадастровый, земельный комитет. Выясним. Потом скажем, кто застройщик, допустимы ли расстояние между жилыми домами. До выяснения обстоятельств строительство мы приостановили строительные работы».

На все вопросы возмущенных жителей чиновники обещали дать ответ через неделю.

Шынар Оразова