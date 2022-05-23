В заброшенном котловане утонули двое детей

Трагедия произошла в 5 километрах от села Шалдар в Байдибекском районе Туркестанской области, передает OTYRAR.

По словам очевидцев, местные школьники постоянно играли около заброшенного котлована. Тот день не стал исключением. Мальчик 2012 года рождения решил искупаться и прыгнул в воду. Он начал тонуть, к нему на помощь бросился второй ребенок. Оба не смогли выбраться наружу самостоятельно и ушли под воду. Трагедия произошла на глазах других детей.

«Искусственный котлован затопленный участок водами карьера, ширина 20 м, длина 50 м, глубина 2 м. Местными жителями обнаружены и извлечены из воды трупы 2012 г.р.2012 г.р., которые около 17-30 утонули во время купания в необорудованном для купания месте (находились без одежды). Выезжали спасатели,: ДЧС (4 сотрудника и 1 ед.техники), ДП (20 сотрудников и 6 ед.техники), МИО (10 работников 4 ед.техники), местные жители (30 человек), родственники (10 человек)», — сообщили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.

Похожий несчастный случай произошел в начале месяца в Шымкенте в мкр Кайтпас. Подросток 2007 года рождения ушел под воду в 2-метровом заброшенном карьере, на территории которого журналисты нашли лишь одну маленькую табличку с надписью «купаться запрещено».

Непригодные места для купания по-прежнему не огораживаются и остаются легко доступными для детей и подростков.