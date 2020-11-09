На пульт 102 дежурной части Сарыагашского РОП поступило сообщение из приграничного контрольно-пропускного поста «Казыгурт» о задержании автомашины с наркотиками, передает Otyrar.KZ.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что служебная собака пограничников по кличке Нифи учуяла в одной из автомашин наркотические вещества.

При обыске автомашины Volvo, направлявшуюся в Республику Узбекистан, оперативники обнаружили и изъяли из салона иномарки пакет с содержимым, похожим на наркотическое средство марихуана.

Согласно экспертизе, общий вес изъятой у подозреваемого, жителя соседнего Узбекистана, «высушенной марихуаны» составил свыше 25 гр.

Подозреваемый взят под стражу. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего, также с какой целью мужчина хранил в автомашине наркотики.